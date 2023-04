Wall Street apre negativa, Dj - 0,09%, Nasdaq - 0,73% (Di mercoledì 19 aprile 2023) Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,09% a 33.949,60 punti, il Nasdaq cede lo 0,73% a 12.063,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,43% a 4.136,79 punti. . 19 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023)in calo. Il Dow Jones perde lo 0,09% a 33.949,60 punti, ilcede lo 0,73% a 12.063,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,43% a 4.136,79 punti. . 19 aprile 2023

