VOTI&STATS – Napoli Milan: 74% di possesso e 23 tiri non bastano agli azzurri (Di mercoledì 19 aprile 2023) I numeri di Napoli-Milan raccontano di una gara nella quale i padroni di casa hanno fatto il massimo sforzo per recuperare prima il gol di Bennacer a San Siro e poi l'aggiunta di quello di Giroud al Maradona. Si spiegano così voci totalmente sbilanciate nei confronti di una squadra tutta protesa all'attacco e l'altra capace di difendersi e subire la rete del pareggio solo nei minuti di recupero. Insieme al 74% del possesso palla e ai 23 tiri, colpisce il dato dei corner calciati, ben 16: e su alcuni di questi la possibilità di arrivare al gol si è effettivamente materializzata. Ancora più forte la sproporzione dei cross: 46 quelli fatti dal ...

