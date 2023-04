Von der Leyen: “il mio viaggio a Pechino è stato necessario” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il viaggio a Pechino, la presidente Von der Leyen è intervenuta nel corso della sessione plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo sul dibattito sulla strategia per le relazioni Ue-Cina, sottolineando come sia fondamentale cercare di eliminare i rischi che caratterizzano le relazioni la Cina. Von der Leyen: quali sono le motivazioni del suo viaggio a Pechino Dopo il viaggio a Pechino dello scorso 6 aprile, organizzato insieme al presidente francese Macron, la presidente della Commissione Europea Von der Leyen è intervenuta nel corso della sessione plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo relativamente al dibattito sulla strategia per le relazioni Ue-Cina, ribadendo ancora una volta che il viaggio fatto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il, la presidente Von derè intervenuta nel corso della sessione plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo sul dibattito sulla strategia per le relazioni Ue-Cina, sottolineando come sia fondamentale cercare di eliminare i rischi che caratterizzano le relazioni la Cina. Von der: quali sono le motivazioni del suoDopo ildello scorso 6 aprile, organizzato insieme al presidente francese Macron, la presidente della Commissione Europea Von derè intervenuta nel corso della sessione plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo relativamente al dibattito sulla strategia per le relazioni Ue-Cina, ribadendo ancora una volta che ilfatto a ...

