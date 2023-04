Volley, Milano espugna Civitanova: 2-1 nella semifinale scudetto! Piacenza riapre i conti con Trento (Di mercoledì 19 aprile 2023) I playoff scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile, non smettono di regalare sorprese e le gara-3 delle semifinali si sono concluse con esiti a sorpresa. Milano ha espugnato Civitanova con un secco 3-0 (25-23; 25-18; 26-24) e si è portata in vantaggio nella serie per 2-1. La formazione meneghina, ottava in regular season, sta sognando a occhi aperti: dopo aver eliminato la favoritissima Perugia (imbattuta nella stagione regolare), ora si trova in vantaggio contro i Campioni d’Italia ed è a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo. I ragazzi di coach Roberto Piazza cercheranno di completare l’opera nella gara-4 in programma di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Milano, ma i cucinieri proveranno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) I playoff scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano dimaschile, non smettono di regalare sorprese e le gara-3 delle semifinali si sono concluse con esiti a sorpresa.hatocon un secco 3-0 (25-23; 25-18; 26-24) e si è portata in vantaggioserie per 2-1. La formazione meneghina, ottava in regular season, sta sognando a occhi aperti: dopo aver eliminato la favoritissima Perugia (imbattutastagione regolare), ora si trova in vantaggio contro i Campioni d’Italia ed è a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo. I ragazzi di coach Roberto Piazza cercheranno di completare l’operagara-4 in programma di fronte al proprio pubblico dell’Allianz, ma i cucinieri proveranno ...

