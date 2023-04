Volley giovanile, Limbiate fa sul serio: che prove per le Under 17 e 19 (Di mercoledì 19 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Bene il settore giovanile della società di pallavolo 04 Limbiate, che anche nello scorso turno ha vinto con l’Under 17, nella partita di sabato contro Cantù: il diesse Luca Boffi racconta che “giocavamo contro il fanalino di coda della classifica, squadra giovane che tra andata e ritorno è migliorata molto”. Volley 04 Limbiate, vittoria su ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 19 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Bene il settoredella società di pallavolo 04, che anche nello scorso turno ha vinto con l’17, nella partita di sabato contro Cantù: il diesse Luca Boffi racconta che “giocavamo contro il fanalino di coda della classifica, squadra giovane che tra andata e ritorno è migliorata molto”.04, vittoria su ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BergamoSport : Open Days settore giovanile per il Volley Bergamo 1991 - trentinovolley : ????| UNITRENTO VOLLEY ? La ripresa del campionato di Serie B non garantisce punti: gialloblù sconfitti 1-3 a Cornedo… - adelmociasky : @KingEric_VII @ninersmessimale Nel volley la rete è più bassa, per dire. Più difficile riadattare un campo di calci… - trentinovolley : ????| SETTORE GIOVANILE ? Il programma del we: sabato sera big match in Veneto per l’UniTrento Volley in Serie B. Dom… - Campioni_cn : Volley giovanile: Savigliano sul podio Under 15 al “Pasqua sotto la rete” -