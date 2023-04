Volley femminile, Serie A1: Novara si prende gara-1 a Chieri, Casalmaggiore trascina Milano a gara-3 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Continua l’enorme spettacolo dei playoff scudetto della Serie A1 di Volley femminile. Due partite in programma in questo mercoledì, due partite finite al tie-break, ennesima testimonianza di un livellamento eccezionale verso l’alto del nostro massimo campionato. Partiamo nel racconto dalla gara-1 tra Reale Mutua Fenera Chieri ed Igor Gorgonzola Novara, Serie iniziata in ritardo rispetto agli altri quarti di finale a causa del rinvio del primo match dovuto alla scomparsa di Julia Ituma. La prima squadra a portarsi in testa nel punteggio nel derby piemontese è Novara che vince col punteggio di 2-3 (25-17, 25-19, 22-25, 18-25, 8-15). Le padrone di casa di Chieri erano riuscite a portarsi in vantaggio per 2-0 giocando due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Continua l’enorme spettacolo dei playoff scudetto dellaA1 di. Due partite in programma in questo mercoledì, due partite finite al tie-break, ennesima testimonianza di un livellamento eccezionale verso l’alto del nostro massimo campionato. Partiamo nel racconto dalla-1 tra Reale Mutua Feneraed Igor Gorgonzolainiziata in ritardo rispetto agli altri quarti di finale a causa del rinvio del primo match dovuto alla scomparsa di Julia Ituma. La prima squadra a portarsi in testa nel punteggio nel derby piemontese èche vince col punteggio di 2-3 (25-17, 25-19, 22-25, 18-25, 8-15). Le padrone di casa dierano riuscite a portarsi in vantaggio per 2-0 giocando due ...

