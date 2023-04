Volley A2 Tonno Callipo Arriva al tie break il pass per la semifinale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ravenna 2 –Calabria Vibo Valentia 3 Progressione set: 22/25 – 25/17- 16/25 – 25/22 – 29/27 – 9/15 Ravenna: Comparoni 13, Monopoli, Orto 1, Ngapeth 7, Bovolenta 24, Pinali 5, Arasomwan 4, Goi ( L1 ) Mancini 5, Truocchio, Orioli 16, Ceban, Chiella, Capiozzo ( L2 )Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 8, Candellaro 16, Cavaccini ( L1 ), Orduna 2, Carta ( L2 ), Tondo 6, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 14, Fedrizzi, Buchegger 28, Lucconi, Belluomo. Arbitri: Sergio Jacobacci di Bergamo e Davide Patri di Albuzzano Ravenna Altra sudata per laCalabria Vibo Valentia, che si sbarazza in trasferta di Ravenna, in gara due dei play off promozione ed approda alla. Ancora una volta però Ravenna ha dimostrato di essere una ...

I calabresi vincono il primo set 25 - 22 ma Ravenna reagisce per le rime (25 - 17), e allora ilCallipo ci riprova (25 - 16) ma anche stavolta in un emozionante quarto set arriva il 2 - 2

Aperitivo con play-off al PalaCosta che alle 19.30 ospita garadue dei quarti di finale degli spareggi promozione di A2 con la Consar Rcm Ravenna che affronta, ...(Saverio Albanese per iVolleyMagazine.it) Dopo più dei trent’anni di luminosa carriera, Marco Bonitta è ancora in auge ed anche in questa stagione ha compiuto un autentico miracolo sportivo, portando ...