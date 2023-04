"Voglio il reddito di cittadinanza". E il nigeriano aggredisce gli agenti

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È stato arrestato a Firenze per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: ha dato in escandescenze quando ha scoperto di non avere diritto aldi, prendendo poi a calci e pugni i poliziotti

È stato arrestato a Firenze per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: ha dato in escandescenze quando ha scoperto di non avere diritto al reddito di cittadinanza, prendendo poi a calci e pugni i ...