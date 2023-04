“Vogliamo solo dimenticare”. Incidente Ciro Immobile, dopo giorni di ansia la prima foto insieme (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ciro Immobile e le figlie dopo l’Incidente. È successo tutto domenica mattina intorno alle 8,30, quando il Suv con a bordo il capitano della Lazio e le sue Giorgia e Michela si è scontrato con un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all’incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. Un impatto che ha provocato, complessivamente, 12 feriti, per fortuna non in modo grave. La dinamica dell’Incidente in cui è rimasto coinvolto Ciro Immobile, in auto con le figlie piccole, è ancora da chiarire. Il semaforo presente all’incrocio è “perfettamente funzionante”, ha chiarito Roma Servizi per la Mobilità, dopo alcune notizie uscite sulla stampa. Nella nota l’ente “smentisce nel modo più categorico qualsiasi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)e le figliel’. È successo tutto domenica mattina intorno alle 8,30, quando il Suv con a bordo il capitano della Lazio e le sue Giorgia e Michela si è scontrato con un tram della linea 19, nella zona di piazza Cinque Giornate a Roma, all’incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. Un impatto che ha provocato, complessivamente, 12 feriti, per fortuna non in modo grave. La dinamica dell’in cui è rimasto coinvolto, in auto con le figlie piccole, è ancora da chiarire. Il semaforo presente all’incrocio è “perfettamente funzionante”, ha chiarito Roma Servizi per la Mobilità,alcune notizie uscite sulla stampa. Nella nota l’ente “smentisce nel modo più categorico qualsiasi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sjcaptain2 : #uominiedonne ma vogliamo parlare di questi ' ominicchi' che si approcciano alla trasmissione solo per mera visibil… - MaurizioBrando : RT @PatriziaPasto20: @CottarelliCPI Perfetto, però abbiamo perso in 7 anni un milione e 800 mila giovani italiani e il 74 mila laureati ( f… - chilisummer : RT @DiMarzio: “Grazie Dio per averci protetto. Vogliamo solo dimenticare e andare avanti”. Il messaggio di Ciro #Immobile dopo l’incidente… - _Velies_ : -Non vogliamo la sostituzione etnica dei paesi occidentali, ma che ognuno viva bene a casa sua -Vogliamo la sostitu… - sportmediaset : Immobile, il peggio è passato: 'Vogliamo solo dimenticare, grazie a tutti' #ciroimmobile -