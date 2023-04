Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tommy Johnson (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lunedì 22 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Tommy Johnson. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che oltre a dover risolvere i suoi problemi molto gravi di peso, ha anche una relazione con una donna, Amanda, attratta in modo quasi morboso verso le persone sovrappeso, al punto da far sorgere il dubbio che ne faciliti l’obesità, e su questo indagheranno gli psicologi. Vite al limite – Tommy Johnson Tommy, il protagonista, ha 38 anni, vive a Winnsboro, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa 290 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lunedì 22 giugno 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 8 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo che oltre a dover risolvere i suoi problemi molto gravi di peso, ha anche una relazione con una donna, Amanda, attratta in modo quasi morboso verso le persone sovrappeso, al punto da far sorgere il dubbio che ne faciliti l’obesità, e su questo indagheranno gli psicologi.al, il protagonista, ha 38 anni, vive a Winnsboro, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa 290 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor ...

