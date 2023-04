Vite al limite, Shannon perde poco peso ma diventa lo stesso un esempio per tutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Shannon prese parte alla nona stagione di Vite al limite. Che fine ha fatto e cosa fa oggi? Ecco cosa le è successo Vite al limite è un programma incentrato sul percorso che persone la cui vita è letteralmente al limite (a causa di un pesante aumento di peso che potrebbe mettere a rischio le loro esistenze), fanno per dimagrire. Dottor Nowzaradan-grantennistoscana.it (fonte Youtube)A guidare i pazienti c’è il dottor Nowzaradan, che dà loro le giuste indicazioni per rimettersi in pista e così tentare di riprendere in mano la propria vita. Tra i pazienti più conosciuti al grande pubblico c’è Shannon Lowery. Molte persone, dopo la sua partecipazione al programma, si sono chieste che fine abbia fatto. Shannon pesava 335Kg quando è giunta ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 19 aprile 2023)prese parte alla nona stagione dial. Che fine ha fatto e cosa fa oggi? Ecco cosa le è successoalè un programma incentrato sul percorso che persone la cui vita è letteralmente al(a causa di un pesante aumento diche potrebbe mettere a rischio le loro esistenze), fanno per dimagrire. Dottor Nowzaradan-grantennistoscana.it (fonte Youtube)A guidare i pazienti c’è il dottor Nowzaradan, che dà loro le giuste indicazioni per rimettersi in pista e così tentare di riprendere in mano la propria vita. Tra i pazienti più conosciuti al grande pubblico c’èLowery. Molte persone, dopo la sua partecipazione al programma, si sono chieste che fine abbia fatto.pesava 335Kg quando è giunta ...

