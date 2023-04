Visura PRA gratis | ecco come fare in modo sicuro ed evitare guai | Evita altri metodi

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 19 aprile 2023) LaPRA per la nostra automobile può essere fatta anche online e alcuni servizi la propongono promuovendolagratuita. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme. LaPRA, ovvero del Pubblico Registro Automobilistico, è un documento anagrafico che si riferisce alla vettura di cui si è proprietari o, nel caso di concessionari e venditori, che si intende proporre al mercato. A cosa serve? Ebbene, innanzitutto certifica se il mezzo è regolarmente presente o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico ed inoltre offre lo storico del veicolo in termini di tipologia di omologazione, quanti proprietari lo hanno posseduto ed eventuali dati giuridici. LaPRA è un documento essenziale per qualsiasi proprietario di autoveicolo – GranTennisToscana.itTra questi, possiamo scoprire se il mezzo è stato ...