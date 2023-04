Vino, Cibo e Libertà per il 25 aprile di Testaccio (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Vino, Cibo & Libertà”. Questo il pay off di “Cortile”, l’appuntamento targato Bucce e Collettivo Gastronomico Testaccio, in programma per il prossimo 25 aprile 2023 negli spazi della Città dell’Altra Economia. Ideato con la collaborazione del ristorante Armare di Stefano Callegari, di Camillo a Piazza Navona dal 1890, dell’Enoteca Il Piccolo, e di Tenuta L’Armonia, l’evento sarà una vera e propria festa conviviale da vivere in allegria, all’aria aperta, tra street food, vini naturali, bollicine, birra e cocktail di qualità. Dalle ore 12:00, e fino a tarda sera, si potrà trascorrere del tempo in compagnia in un’atmosfera festosa, genuina e familiare, in un angolo del quartiere Testaccio recentemente riqualificato e messo a disposizione della comunità. Ad animare la ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 19 aprile 2023) “”. Questo il pay off di “Cortile”, l’appuntamento targato Bucce e Collettivo Gastronomico, in programma per il prossimo 252023 negli spazi della Città dell’Altra Economia. Ideato con la collaborazione del ristorante Armare di Stefano Callegari, di Camillo a Piazza Navona dal 1890, dell’Enoteca Il Piccolo, e di Tenuta L’Armonia, l’evento sarà una vera e propria festa conviviale da vivere in allegria, all’aria aperta, tra street food, vini naturali, bollicine, birra e cocktail di qualità. Dalle ore 12:00, e fino a tarda sera, si potrà trascorrere del tempo in compagnia in un’atmosfera festosa, genuina e familiare, in un angolo del quartiererecentemente riqualificato e messo a disposizione della comunità. Ad animare la ...

