Villa d’Almé | ripescato da un canale il cadavere di un giovane

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarebbe il corpo di unnon ancora identificato quello che, nel tardo pomeriggio di martedì (18 aprile), è statoda un, poco lontano dal Brembo e dalla ciclabile che lo costeggia. Il corpo del ragazzo – carnagione bianca, capelli scuri, età stimata intorno ai 20-25 anni – sarebbe stato visto da una persona che passava nella zona di via Fonderia, vicino al ponte di corda che collega le due sponde del fiume in prossimità di Clanezzo, e che ha subito lanciato l’allarme. Al recupero della salma hanno provveduto i vigili del fuoco di Zogno, della sezione speleo alpinistica fluviale. I carabinieri di Almenno San Salvatore e di Zogno sono giunti sul posto per l’identificazione. Il ragazzo, oltre ad indossare un paio di jeans ed una maglietta scura, non aveva addosso ...