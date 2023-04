Video l’Eredità 19 aprile 2023: Giacomo Candoni vince ancora (Di mercoledì 19 aprile 2023) l’Eredità di mercoledì 19 aprile 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi ancora campione del programma, è Giacomo Candoni di Vicenza. Il giovane Giacomo è uno studente e un arbitro. Al suo sedicesimo tentativo è riuscito ad indovinare ancora una volta la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 42.500 euro. Wow! Il suo montepremi totale vola quindi a 188.750 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 19 aprile 2023)di mercoledì 19. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, confermandosicampione del programma, èdi Vicenza. Il giovaneè uno studente e un arbitro. Al suo sedicesimo tentativo è riuscito ad indovinareuna volta la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 42.500 euro. Wow! Il suo montepremi totale vola quindi a 188.750 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ...

