VIDEO – Cristiano Ronaldo nervoso dopo la sconfitta dell’Al Nassr | atterra un avversario e fa un gestaccio ai tifosi

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ancora una volta al centro dell’attenzione, ma purtroppo non in modo positivo. Giornata complicata pered il suo Al-. La squadra del campione portoghese è stata2-0 nel derby con l’Al-Hilal. Un altro stop per l’Al-che rimane a tre punti dalla capolista, nonostante la partita in più. Rientra nei giochi, invece, l’Al-Hilal che ora diviene una seria concorrente della squadra capitanata da CR7. Frame della presa disull’-Hilallaavversari hanno preso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liberta___depre : A torcida do Al-Hilal: ' Messi, Messi e Messi'. Cristiano Ronaldo: - - ESPNDeportes : ?? Cristiano modo MMA: - infoitsport : Cristiano Ronaldo ko contro Ighalo: ammonito per un placcaggio al collo, gol annullato e gestaccio ai tifosi che os… - infoitsport : Cristiano Ronaldo, il VIDEO del brutto gesto ai tifosi avversari che urlavano 'Messi, Messi - FerFutebol : A torcida do Al-Hilal: “ Messi, Messi e Messi”. Cristiano Ronaldo ???? -

... la sconfitta della propria squadra e le provocazioni da parte del pubblico, a cui risponde con un gesto volgare: Cristiano Ronaldo incappa in una serataccia, e i video di quanto accaduto in campo ... Una giornataccia per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: la mossa da wrestler contro Cuellar non sanzionata dall'espulsione, la sconfitta per 2 - 0 del suo Al Nassr contro l'Al Hilal, la reazione toccandosi le parti ...

Una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato protagonista di un intervento folle in campo durante la partita tra il suo Al Nassr e l’Al Hilal. Ronaldo ha preso per il collo u ...Un gol annullato, un fallaccio con tanto di cartellino giallo, la sconfitta della propria squadra e le provocazioni da parte del pubblico, a cui risponde con un gesto volgare: Cristiano Ronaldo ...