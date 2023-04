VIDEO ? Inter-Benfica: i nerazzurri sognano le semifinali. Leggero vantaggio ma tutto da decidere | TG Inter-News 19/04/2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi testa ovviamente alla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Benfica, con un occhio anche ai risultati di ieri e alla qualificazione in particolare del Milan. L’attenzione sarà rivolta anche alle parole di Simone Inzaghi e Roger Schmidt, alle loro probabili scelte e alla situazione della Juventus riguardante la penalizzazione. TG IN NERAZZURRO ? tutto è pronto per l’impegno odierno di Champions League dell’Inter contro il Benfica. Un occhio va alle qualificate degli altri quarti di finale, tra ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi testa ovviamente alla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il, con un occhio anche ai risultati di ieri e alla qualificazione in particolare del Milan. L’attenzione sarà rivolta anche alle parole di Simone Inzaghi e Roger Schmidt, alle loro probabili scelte e alla situazione della Juventus riguardante la penalizzazione. TG IN NERAZZURRO ?è pronto per l’impegno odierno di Champions League dell’contro il. Un occhio va alle qualificate degli altri quarti di finale, tra ...

