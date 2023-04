Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2023 ore 17:45 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Viabilità DEL 19 APRILE 2023 ORE 16.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA 9INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE SUCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHEW CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVASRA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)DEL 19 APRILEORE 16.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LAFIUMICINO E OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA MENTRE IN CARREGGIATA 9INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE SUCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHEW CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER TOR CERVASRA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ...

