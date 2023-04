Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2023 ore 15:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Viabilità DEL 19 APRILE 2023 ORE 15.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATIT PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, QUESTA SETTIMANA ANCHE NELLE GIORNATE DI SABATO 22 E DOMENICA 23 APRILE. PERTANTO, LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)DEL 19 APRILEORE 15.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATIT PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE PERCORRENDO LAFIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI, QUESTA SETTIMANA ANCHE NELLE GIORNATE DI SABATO 22 E DOMENICA 23 APRILE. PERTANTO, LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 79_Alessio : RT @Roma: ???? #Mobilità: giovedì, dalle 21, all'Olimpico Roma-Feyenoord di Europa League. In occasione sono state predisposte importanti mi… - Roma : ???? #Mobilità: giovedì, dalle 21, all'Olimpico Roma-Feyenoord di Europa League. In occasione sono state predisposte… - News24Italy : #Nuove condotte del gas in via Roma: inevitabili disagi alla viabilità - CorriereCitta : Roma blindata per l’arrivo degli ultrà del Feyenoord: scatta il piano sicurezza e cambia la viabilità al Centro - romamobilita : #Viabilità Linee 590, 649, 671 regolari, riaperta piazza Re di Roma -