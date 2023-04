Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2023 ore 12:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Viabilità DEL 19 APRILE 2023 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA E’ STATO RIAPERTO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 47 IN DIREZIONE Roma, CHIUSO IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI APRILIA; RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI; CI SPOSTIAMO SULLA A1 Roma-NAPOLI, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)DEL 19 APRILEORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA E’ STATO RIAPERTO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 47 IN DIREZIONE, CHIUSO IN PRECEDENZA PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI APRILIA; RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI; CI SPOSTIAMO SULLA A1-NAPOLI, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma blindata per l’arrivo degli ultrà del Feyenoord: scatta il piano sicurezza e cambia la viabilità al Centro - romamobilita : #Viabilità Linee 590, 649, 671 regolari, riaperta piazza Re di Roma - romamobilita : #viabilità Nel quartiere Appio è chiusa piazza Re di Roma, tra via Vercelli e via Aosta. Deviate linee 590, 649, 671 - so_madd : RT @romamobilita: #Viabilità Piazza Re di Roma chiusa tra via Vercelli e via Aosta - romamobilita : #Viabilità Piazza Re di Roma chiusa tra via Vercelli e via Aosta -