Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2023 ore 11:30 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Viabilità DEL 19 APRILE 2023 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO AL KM 4 CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST; SULLA STESSA A24 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE TRA IL NODO CON LA A1 E IL BIVIO PER Roma SUD, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA, CON CODE TRA VIALE EUROPA E VIA MASCAGNI IN DIREZIONE Roma; CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLE CONSOLARI FLAMINIA, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)DEL 19 APRILEORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO AL KM 4 CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO A VIA FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST; SULLA STESSA A24 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE TRA IL NODO CON LA A1 E IL BIVIO PERSUD, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA, CON CODE TRA VIALE EUROPA E VIA MASCAGNI IN DIREZIONE; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLE CONSOLARI FLAMINIA, ...

