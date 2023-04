Via ai nuovi master di Sole 24 Ore Formazione, l’academy nata dall’intesa col gruppo Multiversity (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al via i nuovi master di Sole 24 Ore Formazione, l’academy nata dalla partnership tra il gruppo Multiversity – leader in Italia nel mercato dell’Education Tecnology con le università digitali Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma e la coding factory Aulab – e Il Sole 24 ORE, gruppo multimediale leader nell’inFormazione economica, finanziaria e normativa, con l’obiettivo di diventare uno dei soggetti più autorevoli nel panorama della Formazione executive, proponendo un nuovo standard di eccellenza nel settore. L’offerta formativa di Sole 24 Ore Formazione è rivolta non solo a neolaureati, manager e professionisti che desiderano puntare sulla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al via idi24 Oredalla partnership tra il– leader in Italia nel mercato dell’Education Tecnology con le università digitali Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma e la coding factory Aulab – e Il24 ORE,multimediale leader nell’ineconomica, finanziaria e normativa, con l’obiettivo di diventare uno dei soggetti più autorevoli nel panorama dellaexecutive, proponendo un nuovo standard di eccellenza nel settore. L’offerta formativa di24 Oreè rivolta non solo a neolaureati, manager e professionisti che desiderano puntare sulla ...

