Arrivano dalla Bobo TV , canale presente su Twitch TV , alcuni commenti sulla sfida trae Milan in Champions League che ha visto la squadra rossonera strappare il pass per la ...Nicola...Le novità non finiscono qui: a partire dal 12 maggio Vieri, Adani, Cassano etornano a ...

Ventola: “Napoli-Milan Kvaratskhelia non doveva tirare rigore. Si vedeva dalla faccia…” ItaSportPress

Ai microfoni della Bobo Tv, si è parlato di Napoli-Milan. Adani, Cassano, Vieri e Ventola hanno comunicato i loro pronostici.Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, è tornato sulla sconfitta subita a San Siro dal Napoli contro il Milan.