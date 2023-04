Venerdì 21 aprile nuovo sciopero generale indetto dalla Cub: le motivazioni e i settori a rischio (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Confederazione Cub ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di Venerdì 21 aprile 2023. Alla mobilitazione partecipano tutti i settori che aderiscono alla confederazione. Sono esclusi i trasporti ferroviari mentre l’astensione dal lavoro potrebbe riguardare vari settori come il trasporto urbano, gli aeroporti, ma anche le scuole. Alla base della nuova astensione dal lavoro – dopo quella dello scorso Venerdì – la richiesta di interventi su salari e condizioni lavorative. “Il Governo – si legge nel comunicato della Cub – sta spendendo miliardi per alimentare una guerra distruttiva in Ucraina, sottraendo risorse dai nostri salari, tagliando la sanità pubblica, impoverendo di fatto lavoratori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Confederazione Cub ha proclamato unodi tutti ipubblici e privati per l’intera giornata di212023. Alla mobilitazione partecipano tutti iche aderiscono alla confederazione. Sono esclusi i trasporti ferroviari mentre l’astensione dal lavoro potrebbe riguardare varicome il trasporto urbano, gli aeroporti, ma anche le scuole. Alla base della nuova astensione dal lavoro – dopo quella dello scorso– la richiesta di interventi su salari e condizioni lavorative. “Il Governo – si legge nel comunicato della Cub – sta spendendo miliardi per alimentare una guerra distruttiva in Ucraina, sottraendo risorse dai nostri salari, tagliando la sanità pubblica, impoverendo di fatto lavoratori, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : È già il momento di prepararsi per la prossima giornata di #PolitichePerUnMondoNuovo Si può immaginare un futuro m… - ItalianAirForce : Conosci la storia dell'#AeronauticaMilitare? Scoprila attraverso la mostra organizzata al Vittoriano di Roma. Ti as… - teatrolafenice : Ascolteremo «Nulla in mundo pax sincera» di Vivaldi da venerdì 21 aprile alla chiesa di San Fantin (le modalità di… - wltv6 : Siracusa, 19 Aprile 2023. Il movimento politico “Civico 4” inaugura il comitato elettorale in corso Gelone 102, il… - SCatldo : RT @INPS_it: ?? #Attenzione! venerdì #21aprile, la #CUB ha indetto uno #sciopero generale delle lavoratrici e lavoratori di tutti i settori… -

Diocesi: Savona, in Provincia si parla di 'Pace, giustizia, materie prime ed ecologia' con Francesco Gesualdi Nell'ambito del ciclo 'Laudato si': agire per un futuro sostenibile' venerdì 21 aprile, alle ore 21, al palazzo della Provincia di Savona, in via dei Sormano 12, Francesco Gesualdi, discepolo di don Lorenzo Milani, saggista, attivista e fondatore del Centro 'Nuovo ... Il 27 aprile il Circo Paniko in Corte Ospitale Il 27 aprile, alle ore 21 , aprirà il suo tendone a grandi e piccini per mostrare a tutti il nuovo ... Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email ... A Marano torna la seconda edizione di "Passi, Parole e Libertà" A Marano sul Panaro torna, dal 21 al 23 aprile, la manifestazione Passi, Parole e Libertà, festival di libri, musica, spettacoli e ... Si inizia venerdì 21 alle 16.30 e tra gli eventi della prima ... Nell'ambito del ciclo 'Laudato si': agire per un futuro sostenibile'21, alle ore 21, al palazzo della Provincia di Savona, in via dei Sormano 12, Francesco Gesualdi, discepolo di don Lorenzo Milani, saggista, attivista e fondatore del Centro 'Nuovo ...Il 27, alle ore 21 , aprirà il suo tendone a grandi e piccini per mostrare a tutti il nuovo ... Prenotazioni telefoniche dal lunedì aldalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email ...A Marano sul Panaro torna, dal 21 al 23, la manifestazione Passi, Parole e Libertà, festival di libri, musica, spettacoli e ... Si inizia21 alle 16.30 e tra gli eventi della prima ... Sciopero generale venerdì 21 aprile 2023, a rischio i trasporti: le ... Fanpage.it