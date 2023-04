Vedere le vite che nessuno vede (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pensiamo che i senzatetto siano un mondo a parte. Non sappiamo neanche quanti sono. A Roma è cominciato il primo censimento nazionale per conoscere la condizione di chi vive per strada. Cronaca di una notte con volontari e operatori. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pensiamo che i senzatetto siano un mondo a parte. Non sappiamo neanche quanti sono. A Roma è cominciato il primo censimento nazionale per conoscere la condizione di chi vive per strada. Cronaca di una notte con volontari e operatori. Leggi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosydandrea1 : RT @Vito68122235: Video Per non dimenticare:I veri medici che hanno salvato vite firmando esenzioni. Da vedere e condividere!!! https://t.c… - Veleno_Q_B : RT @Vito68122235: Video Per non dimenticare:I veri medici che hanno salvato vite firmando esenzioni. Da vedere e condividere!!! https://t.c… - Delicato_Ela : RT @Vito68122235: Video Per non dimenticare:I veri medici che hanno salvato vite firmando esenzioni. Da vedere e condividere!!! https://t.c… - Luca31911250 : RT @Vito68122235: Video Per non dimenticare:I veri medici che hanno salvato vite firmando esenzioni. Da vedere e condividere!!! https://t.c… - Vito68122235 : Video Per non dimenticare:I veri medici che hanno salvato vite firmando esenzioni. Da vedere e condividere!!! -