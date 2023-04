Valutazione e storico del veicolo | l’importanza di una corretta stima del valore e 3 semplici passaggi per verificare l’auto usata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Quando decidi di comprare un’auto è importante riuscire a recuperarei dati del, anche se a volte il proprietario delnon sembra averli a disposizione. In questo caso ci sono diverse alternative che si possono utilizzare, come il ricorso ad una banca dati o ad un servizio di visura. Rivenditori e privati: come ottenere informazioni cruciali sulprima dell’acquisto Il venditore di un’autoa volte non sembra essere molto disposto nel condividere tutte le informazioni, come ad esempio i dati sinistri o il numero di eventuali incidenti chemobile ha subito, anche se poi riparata. Fare una verifica alla banca dati sinistri sembra un’operazione complicata per motivi di privacy. Solo al proprietario è nota tutta la storia delche sta vendento, ma il ...