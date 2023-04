Valerio Rossi Albertini | chi è la moglie del fisico della tv?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 aprile 2023), chi è ladel nototv, nonché ex concorrente di Ballando Con Le Stelle 2021?, curiosità, vita privata edelIl divulgatore scientifico sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda dalle 14:05 su Raiuno dove sarà intervistato dalla padrona di casa del salotto televisivo, Serena Bortone. Nato a Roma nel 1963, consegue la Laurea in Fisica per poi intraprendere l’attività di ricercatore nell’ambitoscienza dei materiali. Guida il dipartimento di Chimica – Fisica , oltre a recensire riviste scientifiche internazionali, volge attività divulgativa per il CNR, aderendo all’iniziativa ...