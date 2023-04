Valditara | “Quasi 50 milioni di euro per affittare i locali per i laboratori degli Istituti Tecnici Superiori”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Stiamo lavorando "per trovare nel nostro bilancio 46perper i, per non rinunciare ai 700destinati dal Pnrr". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thesunisyourson : @G_Valditara @ricolfi_luca gli antifascisti nella mente di valditara: 1) antifascisti “estremi”: il fascismo propr… - SalernoLucaRob1 : @G_Valditara @ricolfi_luca La smettiamo di dire stronzate? È quasi ora di essere uomini. - fisicoso : @ManziIrene @G_Valditara @Deputatipd C’è anche il tema delle nuove edizioni sfornate di continuo, che di nuovo hann… -

... con170mila mq di superficie espositiva , che ospiterà2mila aziende, inclusi 550 ... del Turismo Daniela Santanchè, dell'Istruzione Giuseppe, delle alle Imprese e Made in Italy ...Salone del Mobile al via a Milano con Meloni2mila espositori di cui oltre un terzo stranieri e una previsione di 300mila visitatori ... dell'Istruzione Giuseppe, delle Imprese e Made ...... nome con cui esso fu fondato nel 1923 e che ha mantenuto ininterrottamente perun secolo (... e per conoscenza anche al ministro dell'istruzione Giuseppee al ministro della cultura ...

Sostegno disabili, Valditara accoglie l’appello Anief e decide di aumentare assunzioni e docenti specializzati. Il presidente Pacifico: ora aspettiamo i fatti Orizzonte Scuola

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al programma straordinario di assunzioni di insegnanti proposto dal Ministro Valditara. Che vanno ad aggiungersi ai 70mila da reclutare entro il 2024 gr ...