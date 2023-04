Valditara | Più soldi agli insegnanti | mi batterò

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Tre cose mi impegno a fare: rimettere al centro la scuola del dibattito pubblico italiano; avere una visione strategica, e non una riformetta qui e una là. Cercherò di battermi, pur in un contesto ...

...per far averesoldi agli insegnanti magari usando i Pon o i fondi Pnrr. Perché questa è la vera grande battaglia". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe......batterò per far averesoldi agli insegnanti magari usando i Pon o i fondi Pnrr. Perché questa è la vera grande battaglia'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe...spazio a scuola, come nei musei... La sottosegretaria Lucia Borgonzoni ha anche detto che non ... ma di essere già al lavoro con il ministro dell'Istruzione Giuseppeper implementare i ...