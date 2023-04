Valditara: "Grande astrattezza in progettazione Pnrr, ma straordinaria occasione" (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Certamente il Pnrr è una straordinaria occasione ma è stata una progettazione caratterizzata da Grande astrattezza, senza entrare adeguatamente nel dettaglio delle problematiche". Lo ha affermato Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Certamente ilè unama è stata unacaratterizzata da, senza entrare adeguatamente nel dettaglio delle problematiche". Lo ha affermato Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Valditara: 'Grande astrattezza in progettazione Pnrr, ma straordinaria occasione': (Adnkronos) - Il ministro dell'I… - liberomacaco : @G_Valditara @ricolfi_luca Grande Ricolfi. Non delude mai! #hitler_vive - WMustch681 : @SallyAnselmo @VittorioSgarbi @GiorgiaMeloni @G_Valditara @Libero_official @LaVeritaWeb È di nuovo il momento della… - AmitJha4915117 : RT @MIsocialTW: Oggi, nell'ambito dell'iniziativa 'Il #librodelmese', è stata inaugurata, con il Ministro @G_Valditara e il Generale Ispett… - G_Valditara : Condivido l'appello del Cardinale Zuppi per una grande alleanza educativa. Con la riforma del #tutor, della #scuola… -