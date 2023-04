Valditara: "46 mln fuori dal Pnrr per affittare locali laboratori Its" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Stiamo lavorando "per trovare nel nostro bilancio 46 milioni per affittare i locali per i laboratori degli Istituti Tecnici Superiori, per non rinunciare ai 700 milioni destinati dal Pnrr". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenuto al seminario dello Snals-Confsal sul tema 'Il Pnrr per l'Istruzione e la Ricerca: idee, progetti, processi, fatti, risultati. Il punto della situazione e prospettive'. "Mi dicono le fondazioni Its - ha spiegato Valditara - ma dove li mettiamo non abbiamo i locali, non abbiamo i soldi per gli affitti. Non li possiamo prendere quei 700 milioni. Allora stiamo ingegnandoci, vi do un'anticipazione, per trovare nel nostro bilancio, quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Stiamo lavorando "per trovare nel nostro bilancio 46 milioni perper idegli Istituti Tecnici Superiori, per non rinunciare ai 700 milioni destinati dal". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeintervenuto al seminario dello Snals-Confsal sul tema 'Ilper l'Istruzione e la Ricerca: idee, progetti, processi, fatti, risultati. Il punto della situazione e prospettive'. "Mi dicono le fondazioni Its - ha spiegato- ma dove li mettiamo non abbiamo i, non abbiamo i soldi per gli affitti. Non li possiamo prendere quei 700 milioni. Allora stiamo ingegnandoci, vi do un'anticipazione, per trovare nel nostro bilancio, quindi ...

