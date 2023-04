Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Vaccinazioni, chiude il centro dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per l’emergenza Covid-19 - gabrieleforcel1 : 'Vaccinazioni, chiude il centro del «Papa Giovanni XXIII' (Eco di Bergamo). Corredo meglio. Dovevano chiuderlo molto prima. - gabrieleforcel1 : 'Vaccinazioni, chiude il centro del «Papa Giovanni XXIII' (Eco di Bergamo). E meno male! -

Chiuderà alla fine del mese il centro vaccinale allestito all'esterno dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII a gennaio 2022. Inizialmente destinato alle soleanti Covid19, la sua attività nel corso dei mesi si è estesa anche ad altre prestazioni vaccinali, come i vaccini antinfluenzale, anti Herpes Zoster, anti Papilloma Virus, oltre che per ...... ha pubblicato le raccomandazioni sulle prossimein previsione di una possibile nuova ... E sicon una forte raccomandazione di tipo comunicativo: le future campagne di vaccinazione ...Per lein specifici casi, i cittadini potranno rivolgersi agli studi medici e alle farmacie. Chi dovrà vaccinarsi per ragioni di viaggio , invece, potrà farlo a pagamento al servizio ...

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Chiuderà alla fine del mese il centro vaccinale allestito all’esterno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII a gennaio 2022. Inizialmente destinato alle sole vaccinazioni anti ...IN OSPEDALE. Era stato avviato durante l’emergenza Covid-19. Durante i 16 mesi di attività del centro sono state somministrate 120.000 dosi di vaccino anti Covid-19 (su un totale di oltre 650.000 dosi ...