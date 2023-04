Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Ora anche Android può usare lo stesso numero di telefono Vodafone su smartphone e smartwatch - cigicigici : @Mericonci72 @DanieleDalMoro1 ma basta, lasciate stare gli ex concorrenti non tirate fuori clip vecchie, game over… - GandalfGrigioOf : @huchukato @RiccardoAledda @radiosilvana oltretutto il loro stesso sito dice che al momento non hanno alcuna clinic… - MgraziaT : RT @MastriTina: Ci voleva una prima donna Presidente del Consiglio per sentirci dire che per rimediare alla denatalità e allo stesso tempo… - GraziellaIppol : RT @Emmanustorell: @gigi52335676 La pregiudicata vuole usare il pugno duro? Se questo governo utilizzasse lo stesso metro di giudizio per t… -

La chiusura del passaggio, infatti, costringerebbe adle scalinate per scendere a Boccadasse o ad allungare in modo consistente il percorso 'stradale' per compiere lotragitto. La ...Esempio: lofarmaco usato per trattare i sintomi delle malattie da raffreddamento in Francia ... Il parlamento europeo ha invitato gli Stati al'Omeopatia come adiuvante nelle malattie ...Oltre alla possibilità dile varie app centrali di iPadOS, è prevista una versione dell'app ... dando l'impressione a più parteciparti di trovarsi nelloluogo, una funzione anche questa ...

Usare lo stesso numero su smartphone e smartwatch: Vodafone OneNumber arriva su Android DDay.it

Come visualizzare i contenuti in ordine alfabetico, come attivare il Dark Mode, organizzare un Video Party e vedere le Collection: i nostri consigli per non ...Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale). Ospiti della puntata: Massimo Morello, corrispondente dall'Asia per Il Foglio e Ranieri ...