In effetti, quando c'è di mezzo un'app (in questo caso), tutto viene percepito come un ... L'unica cosa che possiamo fare è educare i ragazzi acon il cervello app e siti. Ma per farlo, ...

Usare Bikinioff, il chatbot che spoglia le donne, è molto rischioso WIRED Italia

Basta caricare una foto e il gioco è fatto. Un gioco pericolosissimo. Già, perché l'app BikiniOff può essere usata anche per creare immagini di minorenni completamente nude. Oltre alla questione della ...