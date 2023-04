Usa, scempio senza fine, due cheerleader entrano nell’auto sbagliata: l’uomo al volante spara (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dagli Usa arriva l’ultima incredibile notizia di cronaca: due cheerleader entrano nell’auto sbagliata, e l’uomo al volante spara, ferendole entrambe, una delle quali gravemente. Sembra non esserci fine alla follia del ricorso indiscriminato alle armi oltreoceano. Dove nelle scorse ore si è verificato l’ennesimo dramma all’insegna di un furore scatenato dal nulla. Dopo la casa e il vialetto sbagliati, questa volta l’errore che ha rischiato di rivelarsi fatale è l’auto sbagliata. Un banale imprevisto che ha provocato le ultime vittime di una reazione squilibrata a un semplice inconveniente che potrebbe capitare a chiunque. Ma che negli Stati Uniti – stando alle ultime cronache – può indurre ad aprire il fuoco senza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dagli Usa arriva l’ultima incredibile notizia di cronaca: due, eal, ferendole entrambe, una delle quali gravemente. Sembra non essercialla follia del ricorso indiscriminato alle armi oltreoceano. Dove nelle scorse ore si è verificato l’ennesimo dramma all’insegna di un furore scatenato dal nulla. Dopo la casa e il vialetto sbagliati, questa volta l’errore che ha rischiato di rivelarsi fatale è l’auto. Un banale imprevisto che ha provocato le ultime vittime di una reazione squilibrata a un semplice inconveniente che potrebbe capitare a chiunque. Ma che negli Stati Uniti – stando alle ultime cronache – può indurre ad aprire il fuoco...

