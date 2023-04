USA-Messico Amichevole | 20-04-2023 ore 04 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 19 aprile 2023) USA esi sfidano in una partitache non rientra in una finestra FIFA, il che significa che i club non sono obbligati a rilasciare giocatori. Per questo motivo sono stati convocati quasi esclusivamente giocatori che militano nella MLS, per quanto riguarda gli Stati Uniti, o nella Liga MX nel caso de “El Tri“. InfoBetting: Scommesse Sportive e