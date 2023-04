USA, gli autori incrociano le braccia: è sciopero (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il sindacato degli autori approva uno sciopero con l’incombere della chiusura New York Times, di John Koblin e Brooks Barnes, pag. 1 Hollywood è sempre più vicina alla chiusura. I sindacati che rappresentano migliaia di sceneggiatori televisivi e cinematografici hanno dichiarato lunedì di aver ottenuto un sostegno schiacciante per uno sciopero, che darà loro il diritto di indire un’astensione quando il contratto degli sceneggiatori con i principali studios di Hollywood scadrà il 1° maggio. I sindacati, che sono affiliati ai rami della costa orientale e occidentale della Writers Guild of America, hanno dichiarato che più di 9.000 scrittori hanno approvato l’autorizzazione allo sciopero, con il 98% dei voti. I leader della W.G.A. hanno dichiarato che questo è un momento “esistenziale” per gli ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il sindacato degliapprova unocon l’incombere della chiusura New York Times, di John Koblin e Brooks Barnes, pag. 1 Hollywood è sempre più vicina alla chiusura. I sindacati che rappresentano migliaia di sceneggiatori televisivi e cinematografici hanno dichiarato lunedì di aver ottenuto un sostegno schiacciante per uno, che darà loro il diritto di indire un’astensione quando il contratto degli sceneggiatori con i principali studios di Hollywood scadrà il 1° maggio. I sindacati, che sono affiliati ai rami della costa orientale e occidentale della Writers Guild of America, hanno dichiarato che più di 9.000 scrittori hanno approvato l’zzazione allo, con il 98% dei voti. I leader della W.G.A. hanno dichiarato che questo è un momento “esistenziale” per gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Gli Usa, la più grande democrazia del mondo dove è normale uccidere qualcuno se sbaglia strada #RalphYarl… - Gitro77 : Come sempre gli USA predicano il libero mercato per gli altri mentre loro adottano (giustamente) politiche fortemen… - GiovaQuez : Di Battista: “Perché non mandiamo armi ai palestinesi?”. Però agli ucraini no perché nazisti. E gli fanno contratto… - Oxcart68753263 : @GiuseppeCavar12 @fattoquotidiano Gli USA mandano le armi ( fondi di magazzino) non gli uomini. - barranaiek : @_nikiforova_ @lucrezia_ilaria @PBalabam La Russia ha praticamente già vinto, e sarà acclarato nei prossimi mesi. G… -