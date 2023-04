Usa | Fox patteggia con Dominion sui presunti brogli nelle elezioni del 2020

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Washington, 19 apr. (Adnkronos) - La Foxe raggiunge un accordo con laVoting Systems, società che gestisce le macchine elettorali negli Stati Uniti, che l'aveva accusata di diffamazione per le teorie suidel. Il network di Rupert Murdoch pagherà 787,5 milioni di dollari per porre fine alla battaglia legale che dura da due anni e che ha distrutto la credibilità del network conservatore. La Cnn lo definisce il più grande accordo per diffamazione della storia degli Stati Uniti che riguarda una società di media. LaVoting Systems aveva chiesto all'emittente risarcimenti per 1,6 miliardi di dollari per aver diffuso le accuse senza fondamento di Donald Trump e dei suoi alleati su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Fox News patteggia con Dominion: pagherà 787,5 milioni di dollari di risarcimento - RaiNews : Usa: Fox news cede e patteggia con Dominion per le affermazioni sulle elezioni del 2020. Il network di Rupert Murdo… - GramsciAG : RT @balldontliedude: L'avvocato di #Dominion, azienda produttrice delle macchine per il voto usate nelle elezioni #USA, ha dichiarato che #… - fabiocossa64 : RT @RiccardoAledda: Se anche in Italia si agisse in questo modo contro i mentitori seriali l'aria sarebbe più respirabile. - DavideIndro : RT @uambrosoli: 787 milioni di $. È la somma che FoxNews ha deciso di patteggiare per evitare il processo che nasceva dall' aver rilanciato… -

Lo afferma la stessa Dominion (l'azienda privata che gestisce gran parte del voto elettronico negli), sottolineando cheha ammesso di aver mentito su Dominion. Con l'accordo le due società ..., battaglia legale durata due anni e che ha distrutto la credibilità del network conservatore Laha raggiunto un accordo con la Dominion Voting Systems per il pagamento di 787,5 milioni di ...NEW YORK -Corporation ha accettato di pagare 787,5 mln di dollari per chiudere la causa di diffamazione avviata da Dominion Voting Systems contro l'emittente del gruppo di Rupert Murdoch,News, per la disinformazione condotta nelle elezioni del 2020. L'accordo è arrivato poco prima che cominciasse il processo. I fatti risalgono alle settimane successive al 7 novembre 2020: Trump ...

Usa: Fox news cede e patteggia con Dominion per le affermazioni sulle elezioni del 2020 RaiNews

