Usa | cheerleader entra nell’auto sbagliata | il proprietario spara a lei e alle sue amiche

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Apre la portiera dell’auto, si accorge che non è la sua e torna dsue. Ma il passeggero impugna un’arma, le raggiunge e mentre cercano di scusarsi esplode dei colpi contro di loro, ferendone una in modo grave. Pedro Tello Rodriguez, il 25enne che ha aperto il fuoco nel parcheggio del supermercato di Elgin, nei pressi di Austin in Texas, è stato arrestato dalla polizia e deve rispondere all’accusa di condotta letale, formulata in seguitoricostruzioni secondo cui il giovane avrebbe esploso diversi colpi contro il veicolo. A denunciare l’accaduto è stata una delle dueferite, Heather Roth. In totale erano quattro, e nella notte tra lunedì e martedì stavano tornando da unnamento tutte assieme quando si sono fermate al parcheggio di un supermercato per ritornare ognuna al ...