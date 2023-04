Usa, Bob Kennedy junior si candida per i democratici alla Casa Bianca (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Joe Biden: prevedo di candidarmi nel 2024 alle presidenziali Usa In passato avvocato di grido nelle cause ambientali, Robert Jr è un no vax convinto che ha dato voce a teorie ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggi Anche Joe Biden: prevedo dirmi nel 2024 alle presidenziali Usa In passato avvocato di grido nelle cause ambientali, Robert Jr è un no vax convinto che ha dato voce a teorie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Usa, Bob Kennedy junior si candida per i democratici alla Casa Bianca #bobkennedyjunior #19aprile - SanctionsK : RT @FrankCavern: Kennedy, figlio di Bob e nipote di John F., si candida alle presidenziali USA nel 2024 dove sfiderà Joe Biden.6 apr 2023 - FrankCavern : Kennedy, figlio di Bob e nipote di John F., si candida alle presidenziali USA nel 2024 dove sfiderà Joe Biden.6 apr 2023 - FrankCavern : @MaryamSenada @liliaragnar @mariogiordano5 @LUCABRAMBILLA24 @RadioRadioWeb @ladyonorato @a_meluzzi @BelpietroTweet… - lucabertazzo : @Corriere Gentile scrittrice studi la storia,Italia non ha vissuto secoli di colonialismo sfrenato come Francia Ing… -