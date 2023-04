Uomini e Donne venerdì 21 aprile non andrà in onda: ecco cosa vedremo al suo posto (Di mercoledì 19 aprile 2023) venerdì 21 aprile, diversamente dal solito, non andrà in onda l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Alle 14:45 circa, infatti, i telespettatori di Canale 5 potranno assistere ad uno speciale di Amici 22, il fortunato talent i cui allievi sono nel pieno della gara. In vista della sesta puntata del Serale, trasmessa sabato in prima serata, il giorno precedente, dopo lo speciale, andrà in onda la consueta puntata del daytime. La prossima registrazione di Uomini e Donne, pertanto, verrà trasmessa lunedì 24 aprile. Ad annunciare il cambio di programmazione nel palinsesto della rete, l’account Amici News, che su Twitter ha diffuso il seguente ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023)21, diversamente dal solito, noninl’appuntamento pomeridiano con, il dating show condotto da Maria De Filippi. Alle 14:45 circa, infatti, i telespettatori di Canale 5 potranno assistere ad uno speciale di Amici 22, il fortunato talent i cui allievi sono nel pieno della gara. In vista della sesta puntata del Serale, trasmessa sabato in prima serata, il giorno precedente, dopo lo speciale,inla consueta puntata del daytime. La prossima registrazione di, pertanto, verrà trasmessa lunedì 24. Ad annunciare il cambio di programmazione nel palinsesto della rete, l’account Amici News, che su Twitter ha diffuso il seguente ...

