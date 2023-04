Uomini e Donne, spuntano due nomi per il trono di settembre 2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Svelati i nomi dei fortunati che siederanno sul trono nella prossima stagione di Uomini e Donne, i nuovi tronisti che vedremo nel programma di Maria De Filippi a partire da settembre 2023 sarebbero proprio degli ex protagonisti del trono classico secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni. Per un motivo o per un altro i due ex corteggiatori in questione sono single, ma di chi si tratta? Uomini e Donne, svelati i nuovi tronisti di settembre 2023 Secondo le indiscrezioni, i due nomi per i candidati al trono di Uomini e Donne di settembre 2023 sarebbero Alessio Campoli e Chiara Rabbi. L’ex ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Svelati idei fortunati che siederanno sulnella prossima stagione di, i nuovi tronisti che vedremo nel programma di Maria De Filippi a partire dasarebbero proprio degli ex protagonisti delclassico secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni. Per un motivo o per un altro i due ex corteggiatori in questione sono single, ma di chi si tratta?, svelati i nuovi tronisti diSecondo le indiscrezioni, i dueper i candidati aldidisarebbero Alessio Campoli e Chiara Rabbi. L’ex ...

