Uomini e Donne spoiler 19 aprile: lite furibonda tra Gemma e Paola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella puntata del 19 aprile di Uomini e Donne vedremo che ci sarà un diverbio piuttosto acceso tra Gemma Galgani e Paola. Quest’ultima è finita nel mirino dei gossip già nelle scorse messe in onda per come ha trattato un suo corteggiatore. Quest’oggi, però, ci sarà uno scontro davvero molto movimentato con la dama torinese. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella puntata del 19divedremo che ci sarà un diverbio piuttosto acceso traGalgani e. Quest’ultima è finita nel mirino dei gossip già nelle scorse messe in onda per come ha trattato un suo corteggiatore. Quest’oggi, però, ci sarà uno scontro davvero molto movimentato con la dama torinese. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - katlyn650319495 : RT @Katiusc73211535: Importante, non accetto messaggi da uomini, solo donne e sissy. Se qualche man pensa poter essere degno della mia att… - g1orjia : RT @mehlancolic: i gay non hanno misoginia interiorizzata. sono proprio misogini in quanto uomini non confondiamo le due cose. sono le donn… -