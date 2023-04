Uomini e Donne, salta la puntata di venerdì: ecco cosa andrà in onda (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la comprensibile pausa per il lutto dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Uomini e Donne si ferma nuovamente. La puntata di venerdì del dating show mariano non andrà in onda, ma al suo posto ci sarà comunque una produzione della Fascino. Dalle 14:45 alle 16:10 Canale 5 trasmetterà uno ‘Speciale Amici‘ (seguito dal classico daytime di 30 minuti). Non è ancora chiaro di cosa si tratti, anche perché sabato sera non ci sarà la finale e quindi lo speciale non penso sarà una sorta di ripasso di quello che è successo in questi mesi. venerdì ci sarà uno speciale di #Amici22. salta quindi Uomini & Donne. — AMICI NEWS (@amicii news) April 19, 2023 Maria De Filippi sui cambiamenti a ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la comprensibile pausa per il lutto dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo,si ferma nuovamente. Ladidel dating show mariano nonin, ma al suo posto ci sarà comunque una produzione della Fascino. Dalle 14:45 alle 16:10 Canale 5 trasmetterà uno ‘Speciale Amici‘ (seguito dal classico daytime di 30 minuti). Non è ancora chiaro disi tratti, anche perché sabato sera non ci sarà la finale e quindi lo speciale non penso sarà una sorta di ripasso di quello che è successo in questi mesi.ci sarà uno speciale di #Amici22.quindi. — AMICI NEWS (@amicii news) April 19, 2023 Maria De Filippi sui cambiamenti a ...

