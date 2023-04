Uomini e Donne, reazioni social sulla lite furiosa tra Gemma e Paola per un’offesa pesante: ‘Ha la cattiveria nel DNA’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) La puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 19 aprile su Canale 5 si è concentrata maggiormente sulla rivalità tra Gemma Galgani e Paola Ruocco. Le due dame del parterre over hanno sfiorato la rissa e i fedelissimi telespettatori di questo dating show condotto da Maria De Filippi si sono riuniti sui social L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Temptation Island: Gemma Galgani sbarca all’isola, per consolare Ida Platano: anticipazioni seconda puntata Anticipazioni Uomini e Donne, dama smascherata. Amore per Gemma Uomini e Donne, anticipazioni dal 9 al 13 gennaio: Gemma ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) La puntata diandata in onda mercoledì 19 aprile su Canale 5 si è concentrata maggiormenterivalità traGalgani eRuocco. Le due dame del parterre over hanno sfiorato la rissa e i fedelissimi telespettatori di questo dating show condotto da Maria De Filippi si sono riuniti suiL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Temptation Island:Galgani sbarca all’isola, per consolare Ida Platano: anticipazioni seconda puntata Anticipazioni, dama smascherata. Amore per, anticipazioni dal 9 al 13 gennaio:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - istsupsan : ??#Alcol, quali categorie sono più a rischio ?? ?? adolescenti 11-25 anni ?? donne a rischio in crescita dal 2014; p… - Pollon51257077 : RT @Mariari19633310: Le donne di carattere sono sempre ammirate dagli uomini veri, disprezzate e criticate dai quaquaraqua ' e dalle femmin… - bnatyzzz : RT @Valery4029: @ilCoperchio @bnatyzzz Le donne si stanno dimostrando peggio di certi uomini punto. -