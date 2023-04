Uomini e donne, quasi rissa tra Gemma e Paola: “Ti strappo i capelli uno a uno” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Scontro di fuoco tra Gemma e Paola arrivate a un faccia a faccia, volano parole gorsse tra le due dame di Uomini e donne L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Scontro di fuoco traarrivate a un faccia a faccia, volano parole gorsse tra le due dame diL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - istsupsan : ??#Alcol, quali categorie sono più a rischio ?? ?? adolescenti 11-25 anni ?? donne a rischio in crescita dal 2014; p… - Novella_2000 : Uomini e donne, quasi rissa tra Gemma e Paola: 'Ti strappo i capelli uno a uno' - Maria48359817 : @uominiedonne È ABOMINEVOLE quello che ha detto Paola rivolto a Gemma. Mi meraviglio come le altre donne del parter… -