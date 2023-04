Uomini e donne, Paola Ruocco smascherata da un ex cavaliere: prende in giro tutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non si placano le polemiche su quanto successo nell’ultima puntata di Uomini e donne tra la dama Paola Ruocco e Remo, il cavaliere approdato nel programma per corteggiarla. I due si sono frequentati per pochissimo tempo e ciò che è accaduto ha lasciato strascichi abbastanza imbarazzanti in virtù delle rivelazioni fatte dalla donna sulla vita L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non si placano le polemiche su quanto successo nell’ultima puntata ditra la damae Remo, ilapprodato nel programma per corteggiarla. I due si sono frequentati per pochissimo tempo e ciò che è accaduto ha lasciato strascichi abbastanza imbarazzanti in virtù delle rivelazioni fatte dalla donna sulla vita L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - matteosalvinimi : Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sa… - Iabetti : Pur di mettermi contro Maria mandiamo in tendenza l hashtag di uomini e donne tipo protesta - diasphire : a loro chi dice che il pubblico di uomini e donne sia felice di questo cambio non è che mdf sia in diritto di fare… -