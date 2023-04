Uomini e Donne, la storia tra Paola ed Elio fa discutere Gianni Sperti e Tina Cipollari che lascia lo studio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gianni Sperti e Tina Cipollari si trovano a scontrarsi duramente a causa di Paola ed Elio: a Uomini e Donne scoppia il caos Dopo aver chiuso nella puntata precedente la sua relazione con Remo, affermando che durante la loro conoscenza hanno parlato solamente della stitichezza del figlio, Gianni Sperti ha colto la palla al balzo per poter sottolineare l'insensibilità di Paola. Anche Tina Cipollari spesso ha appoggiato il suo collega, anche se, questa volta, la sua conoscenza con Elio ha fatto creare del panico in studio tanto che non solo a fine puntata Gemma e Paola si ritrovano faccia a faccia, ma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 19 aprile 2023)si trovano a scontrarsi duramente a causa died: ascoppia il caos Dopo aver chiuso nella puntata precedente la sua relazione con Remo, affermando che durante la loro conoscenza hanno parlato solamente della stitichezza del figlio,ha colto la palla al balzo per poter sottolineare l'insensibilità di. Anchespesso ha appoggiato il suo collega, anche se, questa volta, la sua conoscenza conha fatto creare del panico intanto che non solo a fine puntata Gemma esi ritrovano faccia a faccia, ma ...

