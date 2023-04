Uomini e Donne: Gemma Perde le Staffe con Paola! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito ad una delle solite polemiche. Ma questa volta qualcuno ha esagerato. Gemma e Paola hanno avuto un fortissimo alterco che è degenerato oltre ogni limite. Ecco cosa è successo oggi a Uomini e Donne. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Paola Ruocco è tornata al centro delle polemiche durante il Trono Over. La dama è uscita con Elio, il cavaliere che ha rifiutato Gemma Galgani. Durante l’appuntamento, Elio ha preso la mano di Paola in auto, ma Gianni Sperti ha fatto battute sul fatto che sarebbe stato meglio andare a letto invece di tenersi per mano. Tina Cipollari ha difeso il punto di vista del collega, sostenendo che se Paola si era lasciata andare con Alessandro all’inizio della stagione, non ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nell’ultima puntata diabbiamo assistito ad una delle solite polemiche. Ma questa volta qualcuno ha esagerato.e Paola hanno avuto un fortissimo alterco che è degenerato oltre ogni limite. Ecco cosa è successo oggi a. Nell’ultima puntata di, Paola Ruocco è tornata al centro delle polemiche durante il Trono Over. La dama è uscita con Elio, il cavaliere che ha rifiutatoGalgani. Durante l’appuntamento, Elio ha preso la mano di Paola in auto, ma Gianni Sperti ha fatto battute sul fatto che sarebbe stato meglio andare a letto invece di tenersi per mano. Tina Cipollari ha difeso il punto di vista del collega, sostenendo che se Paola si era lasciata andare con Alessandro all’inizio della stagione, non ...

