Uomini e Donne, Gemma Galgani e Paola Ruocco a un passo dall’alzare le mani: volano insulti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ancora caos nel trono over di Uomini e Donne, dove le due acerrime nemiche Gemma Galgani e Paola Ruocco si sono nuovamente affrontate a centro studio dicendosene di ogni e arrivando a un passo dall’alzare le mani. Stando alle anticipazioni riguardanti la registrazione della puntata in questione, infatti, Gemma e Paola si sarebbero alzate e si sarebbero dirette con aria minacciosa l’una verso l’altra, tanto che Maria De Filippi avrebbe chiesto a Gianni Sperti di intervenire immediatamente per separarle, cosa che ha cercato di fare anche Armando Incarnato. La scena, tuttavia, probabilmente verrà togliata come è stato fatto per altre “quasi risse” esplose a Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ancora caos nel trono over di, dove le due acerrime nemichesi sono nuovamente affrontate a centro studio dicendosene di ogni e arrivando a unle. Stando alle anticipazioni riguardanti la registrazione della puntata in questione, infatti,si sarebbero alzate e si sarebbero dirette con aria minacciosa l’una verso l’altra, tanto che Maria De Filippi avrebbe chiesto a Gianni Sperti di intervenire immediatamente per separarle, cosa che ha cercato di fare anche Armando Incarnato. La scena, tuttavia, probabilmente verrà togliata come è stato fatto per altre “quasi risse” esplose a...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco #Udienzagenerale I martiri, testimoni del Vangelo “fino all’effusione del sangue”, non eroi, ma uomi… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - rosario88185910 : @TgrRaiVeneto @UILofficial CRISI DI TENSIONE? BUFFONI SENZA ARGOMENTI, LE V_V SCRITTE SONO IL GRIDO DELLA VERITÀ GR… - rosario88185910 : @Gazzettino CRISI DI TENSIONE? BUFFONI SENZA ARGOMENTI, LE V_V SCRITTE SONO IL GRIDO DELLA VERITÀ GRAVISSIMA CHE SI… -